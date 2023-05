Incidente sul lavoro a Roma, operaio in gravi condizioni

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - Un operaio è rimasto gravemente ferito oggi a Roma dopo essere caduto da una scala, dall'altezza di cinque metri, all'interno di una vasca di contenimento in costruzione. L'incidente è avvenuto in via Giovanni Maria Lancisi, nella zona del Policlinico. L'uomo ancora cosciente è stato recuperato dal personale dei Vigili del Fuoco che lo hanno affidato al 118. L'operaio è stato, quindi, trasportato in codice rosso al Pronto soccorso.

(ANSA).