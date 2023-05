Frana vicino all'ospedale di Sora, tecnici "non preoccupati"

(ANSA) - SORA, 23 MAG - Sarà sufficiente un intervento di 'ingegneria ambientale' per mettere in sicurezza la frana che ha interessato nelle ore scorse un versante della collina sulla quale sorge l'ospedale Santissima Trinità, in località San Marciano a Sora, in provincia di Frosinone. È la convinzione dell'Ufficio tecnico del Comune di Sora, intervenuto per verificare la portata dello smottamento avvenuto a poche decine di metri dalla struttura sanitaria.

Le immagini raccolte dai droni della Protezione Civile del Comune di Sora mostrano una situazione che per l'Ufficio tecnico "non rappresenta un rischio elevato in quanto dopo la scarpata il terreno è pianeggiante, concepito in questo modo proprio per prevenire conseguenze legate a smottamenti, sempre possibili per via del terreno di natura argillosa. A generare la frana è stata la pioggia di questi giorni e per stabilizzare l'area sarà sufficiente piantare una serie di fascinati con i quali stimolare la ricrescita della vegetazione".

Dalle verifiche catastali, l'area appartiene alla Asl di Frosinone, con la quale il Comune di Sora ha già preso contatti per svolgere i lavori. (ANSA).