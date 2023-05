Mario Baccini proclamato ufficialmente sindaco di Fiumicino

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - Questa mattina Mario Baccini è stato proclamato ufficialmente sindaco della città di Fiumicino. "Un momento di forte emozione - ha detto il neo primo cittadino, dopo l'atto ufficiale - Assolverò alle mie funzioni con serietà e responsabilità, sempre nell'interesse della città e dei suoi cittadini ". La prima uscita pubblica è stata rappresentata dall'incontro con monsignor Gianrico Ruzza, Vescovo della diocesi di Porto e Santa Rufina.

"Sto ricevendo centinaia di messaggi e di telefonate. Grazie a tutti i cittadini di Fiumicino che hanno voluto il cambiamento e la discontinuità - ha aggiunto - Lavorerò da subito per il bene di Fiumicino, una città proiettata nel futuro. Come ho più volte ribadito in campagna elettorale, ci sono tutte le condizioni per sviluppare le potenzialità di un grande comune. Bisogna iniziare da subito. So bene che non c'è un solo minuto da perdere", ha concluso Baccini. (ANSA).