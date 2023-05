Sgomberata ad Ostia la casa di Roberto Spada

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - E' stato sgomberato l'appartamento di Roberto Spada, esponente del clan di Ostia noto per la vicenda dell'aggressione ad un giornalista della Rai durante una intervista. L'attività è stata svolta dai carabinieri del nucleo investigativo del gruppo Ostia. L'immobile si trova in via Guido Vicon. Al momento non si segnalano criticità.

"Cercasi casa in affitto per noi, imminente...nel decimo municipio...ps senza busta paga...". E' quanto ha scritto ieri sul suo profilo Facebook, Roberto Spada, ritenuto dagli inquirenti uno degli esponenti del clan attivo ad Ostia, a poche ore dall'attività dei carabinieri che stanno procedendo allo sgombero del suo appartamento in via Guido Vicon. Un messaggio dal tono ironico a cui però molti utenti hanno risposto.

"Ci mettiamo subito alla ricerca, daje", si legge nei commenti. Un altro propone: "Ti può interessare Fiumicino ? Isola Sacra. Ho un amica che posso sentire" ma alla proposta Spada, condannato in via definitiva per l'aggressione ad un giornalista Rai, commenta: "No solo Ostia e dintorni".