Caro affitti: Gualtieri,studenti hanno ragione,li incontrerei

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - "Quello del caro-affitti è un problema enorme, i ragazzi hanno ragione e io li vorrei incontrare. E' uno dei punti del nostro Piano casa la vergogna che in una città universitaria come Roma gli studenti devono pagare cifre incredibili per mezze stanze". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri intervistato da Omnibus.

"Siamo un paese con pochi studentati, ma ci sono le risorse del Pnrr e noi vogliamo realizzarne a Roma - ha aggiunto - C'è un mercato degli affitti drogato, anche perché manca una legge che limiti i cosiddetti Airbnb, legge che io vorrei come c'è in tutte le capitali europee. Nel nostro Piano prevediamo anche una agenzia degli affitti che intermedi tra domanda e offerta dando anche garanzie".

"Noi non tuteliamo i proprietari delle case? E' una critica infondata - ha detto ancora Gualtieri - Sulle occupazioni abusive abbiamo iniziato a fare gli sgomberi assieme al ministro Piantedosi perché abbiamo trovato una soluzione: da casa a casa, si sgomberano gli immobili occupati illegalmente ma a chi ha diritto si dà una sistemazione". Altra questione è "la presenza della mafia e delle centrali di spaccio della criminalità organizzata che è insediata in alcuni nuclei di case popolari: su questo c'è un lavoro molto positivo delle forze dell'ordine che noi supportiamo". (ANSA).