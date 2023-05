Rettore Link,Festival Università è grande occasione di confronto

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - "Uomini e macchine intelligenti" sarà il titolo della seconda edizione del Festival Nazionale delle Università, in programma da mercoledì 17 a venerdì 19 maggio 2023 all'Università degli Studi Link di Roma. Una tre giorni di incontri, dibattiti e tavole rotonde con un focus ben chiaro: la simbiosi e le relazioni che si possono innescare tra intelligenza artificiale, lavoro e competenze.

Dopo il successo della prima edizione, quest'anno il tema è quello dell'Intelligenza Artificiale, dei dati, della robotizzazione, dell'interazione uomo macchina e dell'impatto che tutto ciò ha e avrà sulla nostra società, le competenze da formare per guidare responsabilmente questo processo.

Carlo Alberto Giusti (Rettore dell'Università degli Studi Link) aprirà i lavori e, a pochi giorni dall'inizio della seconda edizione del Festival, ha dichiarato: "Un festival che raccogliesse le varie università era da tempo nei pensieri di molti e l'Università degli Studi Link ha fatto da precursore e pioniere in tal senso. È stato, infatti, intercettato il sentimento comune che molti Rettori italiani avevano sempre espresso. Se, però, l'idea era sempre stata di impostarlo su elementi settoriale, il Festival Nazionale delle Università è invece trasversale. Come la scorsa edizione ci sarà un taglio scientifico per connotare l'agenda secondo la scelta di un argomento". (ANSA).