Bnl, utile lordo trimestre sale a 106 milioni di euro

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - Bnl (gruppo Bnp Paribas) chiude il primo trimestre con un utile ante imposte di 106 milioni di euro, "in considerevole aumento (+63,1%) rispetto al primo trimestre 2022". E' quanto si legge nella nota sui risultati consolidati del gruppo secondo cui "la crescita è sostenuta dai prestiti a medio e lungo termine, in tutti i segmenti di clientela". I depositi sono in rialzo dell'1,1% rispetto al primo trimestre 2022, "un incremento sostenuto in particolare dalla crescita nel segmento imprese". Gli impieghi sono in calo dell'1,8% rispetto al primo trimestre 2022.

Il margine di intermediazione è in aumento del 3,2% rispetto al primo trimestre 2022, attestandosi a 675 milioni di euro. Il margine di interesse è in rialzo del 3,0%, grazie all'impatto positivo del contesto di tassi e nonostante la pressione sui margini. Le commissioni sono in aumento del 3,5%, sostenute dalla crescita delle commissioni bancarie, in particolare sui clienti del segmento imprese.

I costi operativi, pari a 464 milioni di euro, sono in aumento del 2,3% rispetto al primo trimestre 2022. Per quanto riguarda il costo del rischio si attesta a 98 milioni di euro, con un calo di 30 milioni di euro rispetto al primo trimestre 2022. L'istituto di credito segnala una diinuzione degli accantonamenti sui crediti deteriorati (livello 3) e alle riprese di valore su impieghi sani (livelli 1 e 2). Esso si attesta al livello contenuto di 49 punti base in rapporto agli impieghi a clientela. (ANSA).