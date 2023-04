Oprah Winfrey a Fiuggi per un breve periodo di vacanza

(ANSA) - FIUGGI, 14 APR - Negli Stati Uniti la chiamano 'Regina di tutti i media' e la considerano tra le donne più potenti al mondo: la giornalista Oprah Winfrey ha scelto Fiuggi per un breve periodo di vacanza in Italia. Ha soggiornato al Grand Hotel Palazzo Fiuggi, l'ex Palazzo della Fonte, insieme ad un gruppo di amiche. A confermare le indiscrezioni, stante l'assoluto riserbo della struttura, sono state le fotografie apparse nelle ore scorse sulla pagina Facebook della giornalista.

La prima la ritrae in accappatoio bianco e ciabatte insieme alle amiche mentre bevono dalla fonte interna della oligominerale resa famosa da Michelangelo Buonarroti che la usava per curare i calcoli renali scoprendo, tra i primi, gli effetti curativi di quell'acqua. La seconda immagine la ritrae durante i bagni termali e le escursioni sui monti intorno. L'ultima è stata scattata prima della partenza, mentre Oprah Winfrey mostra una pagnotta del tipico pane ciociaro, presa in un forno artigianale della vicina Torre Cajetani.

Nei giorni scorsi la giornalista seguita da 22 milioni di follower ha visitato il centro cittadino, ammirando Piazza Trento e Trieste, i murales, il teatro comunale recentemente riaperto. (ANSA).