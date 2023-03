Commissario Ue, sosteniamo il piano rifiuti di Gualtieri

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - "Noi sosteniamo il piano ambizioso che ci è stato presentato" dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri per i rifiuti della Capitale". Lo ha detto il commissario Ue all'Ambiente Virginijus Sinkevičius nel corso del punto stampa in Campidoglio. "Il piano non prevede discariche - ha aggiunto - ma sulla distribuzione e quindi con riciclo e riutilizzo quali misure importanti, nonostante le difficoltà che ci sono in una città con tantissimi turisti come Roma è una città turistica".

"La commissione non si è opposta al termovalorizzatore -ha aggiunto- è nel modello europeo". (ANSA).