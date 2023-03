Yusuf/Cat Stevens in concerto a Roma

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - Yusuf/Cat Stevens sarà in concerto a Roma il 18 giugno all'Auditorium Parco della Musica. Si tratta del suo primo live in Italia dopo 9 anni. Oltre che in Italia, il leggendario cantautore suonerà anche in Germania, Spagna e al Legends Slot del Glastonbury Festival.

Questi concerti rappresentano l'occasione per vedere l'artista attingere dal suo epico catalogo di canzoni che include "Wild World", "Father and Son", "Peace Train" e "The Wind". Yusuf/Cat Stevens è stato inserito sia nella Rock & Roll Hall of Fame che nella Songwriters Hall of Fame e ha venduto oltre 100 milioni di album in tutto il mondo, tra cui "Tea for the Tillerman" e "Teaser and the Firecat". In ogni fase del percorso la sua musica è sempre stata incentrata sulla ricerca dell'illuminazione spirituale e della pace. (ANSA).