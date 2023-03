Ospedale Bambino Gesù, Tiziano Onesti nuovo presidente

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 27 MAR - Il cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin, in base ai poteri conferitigli da papa Francesco, ha nominato Tiziano Onesti presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per i prossimi tre anni, con efficacia dal primo aprile 2023. Lo riferisce un comunicato della Santa Sede. Nato a Rocca di Papa nel 1960, Tiziano Onesti è professore ordinario di Economia Aziendale presso l'Università degli Studi Roma Tre e ha ricoperto vari incarichi di amministrazione e controllo presso primarie società commerciali (tra le quali Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Eni, Telecom, Gruppo Editoriale L'Espresso, Aeroporti di Puglia) ed enti non profit. Dal 2017 il prof.

Onesti faceva parte del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ospedale e la sua nomina fa seguito alle dimissioni presentate a inizio febbraio da Mariella Enoc, 79 anni, che ricopriva l'incarico di presidente dal 2015. Mariella Enoc viene nominata contestualmente Consultore per i progetti di sviluppo dell'Ospedale per il tempo necessario.

"Lavorare all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù è una grande responsabilità, ma anche una grande benedizione: un'occasione per servire la vita con amore e umiltà", ha affermato Tiziano Onesti. (ANSA).