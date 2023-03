Roma: assunzione per 1.500 dipendenti e 800 vigili per Giubileo

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - "Il nuovo Piano in approvazione, oltre a prevedere l'ingresso di 1.500 nuovi dipendenti, ci dà la possibilità di bandire il concorso per l'assunzione di 800 agenti di Polizia Locale che porteremo a termine entro l'anno, con l'obiettivo di inserire nei territori i nuovi agenti già nei primi mesi del 2024". Lo ha fatto sapere l'assessore alle Politiche del personale, al Decentramento, Partecipazione, e Servizi al territorio per la Città dei 15 minuti, Andrea Catarci in un incontro questa mattina in Campidoglio con un gruppo di nuovi assunti a tempo indeterminato dall'amministrazione capitolina, istruttori, educatori e insegnanti.

Presente anche il sindaco Roberto Gualtieri che sul prossimo ingresso dei nuovi vigili ha specificato che "saranno in servizio prima del Giubileo". (ANSA).