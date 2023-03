Caracalla diventa Festival, 50 serate di grandi spettacoli

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Opera, danza, cinema, teatro, grande musica sinfonica, jazz e pop. Un'estate pirotecnica con 50 serate di grandi spettacoli. Dal 30 maggio al 10 agosto diventa un Festival la stagione estiva dell'Opera di Roma alle Terme di Caracalla. Aumentano anche gli spazi: all'arena da 4.500 posti, a ridosso delle antiche Terme, si aggiunge il Teatro del Portico, nell'area del cosiddetto tempio di Giove, destinata a generi nuovi e diversi. Molti i grandi artisti coinvolti: Myung-Whun Chung per la sinfonica; i registi Damiano Michieletto e Lorenzo Mariani per l'opera; Roberto Bolle per la danza; Moni Ovadia per il teatro; Stefano Di Battista per il jazz; tra gli artisti del pop Antonello Venditti e Francesco De Gregori, Fiorella Mannoia con Danilo Rea, Andrea Bocelli e, per la prima volta a Caracalla, Zucchero, i Negramaro e Massimo Ranieri. "Il Teatro dell'Opera - dice il sindaco Roberto Gualtieri, presidente della Fondazione - torna con un cartellone ancora più ricco e variegato per un palcoscenico unico al mondo qual è Caracalla, un contenitore di atmosfere e suggestioni per indimenticabili serate estive per migliaia di giovani e turisti, di romane e romani". "Dopo lo straordinario successo della scorsa estate - sottolinea il sovrintendente Francesco Giambrone - vogliamo realizzare un Festival interdisciplinare basato sull'accostamento di generi che vedrà impegnati tutti i complessi artistici della fondazione, orchestra, coro, corpo di ballo e tecnici".

Il cartellone si inaugura il 23 giugno con la prima proiezione mondiale della versione restaurata di The Great Dictator (Il grande dittatore) di Charlie Chaplin con le musiche eseguite dall'Orchestra del Teatro. Il 30 il via al pop con Zucchero. L'Opera vedrà in scena La Traviata (21 luglio-9 agosto) e Rigoletto (3-10 agosto). Grande danza con il musical Strictly Gershwin (1,2 e 4 luglio) e le serate di Roberto Bolle and Friends, dall'11 al 13 luglio. Musica sinfonica super con Chung, sul podio il 9 luglio con la Sinfonia n. 9 di Beethoven.

