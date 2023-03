'Sportello psicologico nelle scuole', studenti al ministero

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - "Sportello psicologico in ogni scuola". Questo lo striscione che i ragazzi della Rete degli studenti Medi hanno portato davanti al ministero dell'Istruzione per rivendicare per il diritto alla Salute Mentale. Con i fiocchi lilla disegnati sul viso - simbolo della giornata dedicata ai disturbi del comportamento alimentare - cantando Bella Ciao, e chiedendo le dimissioni del ministro dell'Istruzione Valditara, è terminata la manifestazione degli studenti partita dal dicastero della Salute. (ANSA).