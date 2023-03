Sequestro lampo a Roma, individuata auto usata per blitz

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Potrebbe esserci una svolta nelle indagini relative al sequestro lampo di Danilo Valeri avvenuto a Roma la sera del 22 dicembre scorso. Il giovane venne prelevato da un gruppo di persone fuori ad un locale nella zona di Ponte Milo e caricato a bordo di una auto. La polizia avrebbe individuato la Fiat Punto utilizzata per il blitz: apparterrebbe ad un ventenne di origini napoletane arrestato l'11 marzo perché trovato in possesso di oltre un chilo di cocaina già confezionata e suddivisa in dosi, pronta per essere smerciata su una delle piazze di spaccio del Quarticciolo, nel quadrante est della Capitale. Su richiesta della Procura il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato la misura pre-cautelare adottata dalla Polizia di Stato. Dai primi accertamenti, l'autovettura Fiat Punto nera sulla quale è stato fermato il giovane sembrerebbe collegata anche ai fatti avvenuti davanti al locale Moku. Sono in corso indagini finalizzate a individuare i precedenti utilizzatori dell'auto i quali potrebbero gravitare nell'ambito della criminalità romana dedita al narcotraffico.

