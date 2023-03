Sanità: Rocca, in Recup Lazio anche le strutture accreditate

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - "L'obiettivo è quello di portare tutte le visite specialistiche e diagnostiche all'interno del Recup, il centralino unico della Regione. Non solo quelle delle strutture pubbliche ma anche di quelle accreditate". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca a margine della presentazione della Giunta, in merito al taglio dei tempi per le liste d'attesa. (ANSA).