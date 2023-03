Rifiuti: Rocca, nessuna pregiudiziale su termovalorizzatore

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - Sulla questione Rifiuti e termovalorizzatore a Roma "non daremo" nessun filo da torcere a Gualtieri, perché "c'è un commissario, non facciamo congetture che non stanno né in cielo né in terra. Ho già avviato una interlocuzione con il sindaco Roberto Gualtieri, sulla questione che rimane in sospeso e che riguarda la viabilità dell'Ardeatina. Dovranno passare tra 1.600 e 1.800 mezzi al giorno su quella via: sono aspetti che verranno discussi. Non decidiamo noi sul termovalorizzatore, c'è una posizione politica di attesa di chiarimento e mi vedrò con Gualtieri nei prossimi giorni: mi ha detto che ha già valutato l'aspetto dell'Ardeatina e io voglio essere ottimista. Non voglio dire dei no pregiudiziali, se c'è una buona soluzione non vedo motivo per non percorrerla". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca a margine della presentazione della Giunta. A chi gli chiedeva quando ci sarà l'incontro col sindaco Gualtieri, Rocca ha aggiunto: "indicativamente tra la fine di questa settimana, forse venerdì, o a inizio della prossima.

Stiamo incrociando le agende", ha sottolineato. (ANSA).