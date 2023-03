Roma: Gualtieri, bene anello Fs, primo lotto entro Giubileo

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - "La chiusura dell'anello ferroviario sarà finalmente realtà. L'apertura della fase di Dibattito pubblico presentata questa mattina in Campidoglio è una notizia di grande importanza. Rfi, insieme a Comune, Regione e Governo, darà vita ad un grande processo di confronto con i cittadini e le associazioni per arrivare alla realizzazione condivisa di un'opera attesa da vari decenni". Così su Facebook il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

"Si punta a un forte potenziamento dell'intera mobilità della Capitale, a partire da una più moderna e capillare rete di trasporti su ferro - aggiunge - Il primo lotto, la tratta Valle Aurelia-Vigna Clara, entrata in servizio già alla fine del 2021, sarà raddoppiata entro il Giubileo mentre, gli altri lotti arriveranno negli anni successivi fino al 2029. Più treni, più collegamenti, più fermate e nodi di scambio completeranno il sistema di trasporto integrato che rivoluzionerà la città, andando ad affiancarsi alla rete di tranvie, di nuove tratte metro, di migliaia di bus ecologici e di piste ciclabili che sono il cuore dell'azione capitolina. Roma sta riconnettendo i diversi quadranti cittadini, scommettendo sulla rigenerazione urbana e sulla mobilità sostenibile. Miglioreremo concretamente la qualità di vita delle persone - conclude Gualtieri - preparandoci ad affrontare i grandi appuntamenti e le sfide che ci attendono". (ANSA).