Europa League: 2-0 al Salisburgo, Roma agli ottavi

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - La Roma ribalta il ko dell'andata e si qualifica per gli ottavi di Europa League. Davanti al pubblico di casa i giallorossi si impongono 2-0 sul Salisburgo, che una settimana fa aveva strappato il successo per 1-0: all'Olimpico decidono le reti di Belotti (33'), molto applaudito e di Dybala (super gol) tornato in campo e determinante per il passaggio agli ottavi. Tra i migliori Spinazzola. (ANSA).