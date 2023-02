Gualtieri, il 2023 sarà l'anno della pallavolo nella Capitale

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - "Il 2023 sarà l'anno della pallavolo.

Uno sport che prende sempre più corpo a Roma tra il trofeo Volley Scuola, le finals di Coppa Italia e gli Europei". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, alla presentazione della Coppa Italia di A2 vinta dalla Roma Volley Club femminile contro Brescia il 29 gennaio. "Inoltre siamo contenti che da settembre potrete tornare in città, da Guidonia al PalaTiziano - ha proseguito il sindaco -. Siamo felici che la Capitale torni ad avere un impianto così importante che potrà essere usato da voi e da tutti gli sportivi".

Da qui riparte anche l'assessore ai grandi eventi, sport, turismo e moda di Roma, Alessandro Onorato. "Il PalaTiziano è praticamente pronto e da settembre le squadre professionistiche di Roma torneranno lì. Sarà un anno di grandi eventi sportivi, che non significa non curare lo sport di base perché uno chiama l'altro". Le ragazze della Roma Volley hanno portato la coppa vinta nell'Aula Giulio Cesare insieme anche al presidente della società, Pietro Mele, il direttore generale, Roberto Mignemi, e del presidente della Fipav Lazio, Andrea Burlandi. "Ringrazio il sindaco perché nel suo programma elettorale citava la Roma Volley che non aveva il campo per giocare in A1. Il PalaTiziano da settembre è uno straordinario risultato, felici di poterci giocare dal prossimo anno", ha concluso Mignemi. (ANSA).