L'ultimo bollettino quotidiano Covid del Lazio,il 1112

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Dal 31 gennaio 2020 a oggi, 15 febbraio 2023: un totale di 1.112 bollettini quotidiani del Covid nel Lazio. Ogni singolo giorno, compresi Natale, Capodanno, Ferragosto. Quello di oggi è stato l'ultimo. C'è anche questo, nel cambio di amministrazione della Regione Lazio sancito domenica e lunedì con le elezioni che hanno visto trionfare il centrodestra con Francesco Rocca.

Lo sconfitto è proprio l'assessore uscente alla Sanità Alessio D'Amato, che della lotta al Covid ha fatto per tutta la campagna elettorale uno dei suoi cavalli di battaglia, forte di un consenso quasi unanime sulla gestione della pandemia e delle vaccinazioni.

Era dal suo assessorato infatti che ogni giorno, sui telefonini di decine di giornalisti e addetti ai lavori, arrivava il bollettino, accompagnato da un'infografica di sintesi. Fino a quello di oggi, il numero 1.112, che per la cronaca riporta su un totale di 9.859 tamponi, 821 nuovi positivi (-297), 4 decessi, 545 ricoverati (+10), 26 terapie intensive (-1) e +789 guariti, sottolineando che i casi a Roma città sono a quota 462.

Il bollettino della Regione Lazio aveva 'resistito' anche alle decisioni assunte dal nuovo ministro della Sanità Orazio Schillaci, che il 28 ottobre scorso aveva sospeso la pubblicazione giornaliera dei dati, trasformandola in settimanale. Il 3 novembre successivo era uscita una nota di D'Amato: "La trasparenza ha connotato tutta la nostra strategia regionale di contrasto al Covid - scriveva l'ormai ex aspirante governatore del centrosinistra - e per questo motivo il Lazio continuerà a fornire i dati giornalieri sulla pandemia". E così è stato, fino a questo pomeriggio. Ora sarà la prossima giunta regionale a decidere la sua strategia di comunicazione sui dati del Coronavirus. (ANSA).