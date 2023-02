Cri-A.S Roma invitano tifosi a donare il sangue a San Valentino

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - "In occasione di San Valentino, l'As Roma invita i propri tifosi a compiere un vero gesto d'amore: martedì 14 febbraio sarà organizzata nella Capitale, in Italia e nel mondo una raccolta sangue rivolta all'intera comunità giallorossa". Lo comunica, in una nota, la Croce Rossa - Comitato Area Metropolitana di Roma Insieme all'VIII Municipio sarà predisposta un'autoemoteca in piazza Damiano Sauli, nel quartiere romano della Garbatella. All'interno di questa unità mobile sarà possibile donare il sangue tra le ore 8 e le ore 12.

I donatori - spiega la nota - riceveranno in omaggio un biglietto per una delle prossime partite casalinghe della Roma, oltre alla colazione, a un berretto e a un gadget.

All'iniziativa saranno invitate a partecipare le associazioni sportive dilettantistiche, le scuole, le parrocchie, le case famiglia e i Roma Club della città.I Roma Club in Italia e nel mondo contemporaneamente replicheranno l'iniziativa. Nel nostro Paese, la donazione toccherà le città di Ravenna, Rimini, Forlì, Matera, Trani, Pistoia, Caprarola (Vt), Napoli, Caserta, Battipaglia e Bergamo. Nel mondo la donazione coinvolgerà i Roma Club di New York, Madrid, Lussemburgo, Norvegia, Malta e Belgio.

(ANSA).