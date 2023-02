Lite in strada a Roma, 44enne ricoverato in coma

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - E' stato gravemente ferito nel corso di una violenta lite in strada avvenuta questa notte nella zona di Centocelle, a Roma. Per questo un uomo, italiano di 44 anni, è ricoverato in coma al Policlinico Umberto I. In base a quanto accertato degli agenti delle Volanti, l'aggressione è avvenuta intorno alle 2.20 in via dei Sesami, a poca distanza da via Palmiro Togliatti. Quando sono arrivate sul posto le forze dell'ordine il ferito era privo di conoscenza. Il 118 lo ha trasportato all'ospedale Vannini ma alla luce delle condizioni si è reso necessario il trasferimento all'Umberto I.

Sull'episodio sono al lavoro gli uomini della Squadra Mobile.

(ANSA).