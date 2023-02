Cgil: Tagliavanti, congratulazioni a Di Cola

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - "Desidero esprimere, a nome mio e di tutta l'Istituzione camerale, le più vive congratulazioni e gli auguri di buon lavoro a Natale Di Cola, nuovo segretario generale della Cgil di Roma e Lazio.

In una complessa congiuntura economica come quella attuale e con le sfide importanti che la Capitale si trova ad affrontare, dal Giubileo 2025 all'impiego dei fondi del PNRR, è importante che le forze vive del territorio si uniscano e lavorino insieme per assicurare un concreto miglioramento delle condizioni socio-economiche del nostro territorio.

La Camera di Commercio di Roma è pronta a fare la sua parte.

Ringrazio, in maniera non formale, il suo predecessore Michele Azzola per il grande lavoro svolto su molteplici tematiche, specie sul fronte cruciale, oggi più che mai, del lavoro e dei diritti dei più deboli e meno tutelati. Un impegno costante portato avanti, sempre, con lealtà, passione e professionalità".

Lo dice il presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti. (ANSA).