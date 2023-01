Arte: a Roma le donne trasfigurate dell'iraniana Sahar Khalafi

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - "Sahar ha intrapreso un viaggio dall'Iran all'Italia e ha incontrato lo spirito del Surrealismo che percorre la cultura europea da Bosch a Dalì." Così l'architetto e museografo Paolo Martellotti introduce la mostra 'Istinto Sano' della giovane artista iraniana Sahar Khalafi, che si apre stasera alla Galleria Art G.A.P di Roma in Via S.Maria in Monticelli 66, a due passi da Largo Argentina, fino al 17 febbraio. https://www.artgap.it/.

"Ma la sua chiave per una totale libertà di racconto - prosegue Martellotti -, non è solo la scrittura automatica, è piuttosto la convinzione di poter uscire dalla propria pelle per potersi guardare dall'esterno. Sahar tratteggia le sue protagoniste che ostentano maternità desiderate o subite, femminilità aggressive o umiliate, sessualità sfrontate o represse. E fra tutte queste maschere, indossa e toglie le proprie".

Sahar Khalafi è nata nel 1997 a Teheran.

Nel 2015 inizia gli studi in matematica ma nel 2017 decide di seguire la sua passione, il teatro, intraprendendo studi in recitazione teatrale e cinematografica che terminano nel 2019.

A 19 anni scopre il suo talento nella pittura. Inizia a collaborare con alcune gallerie della capitale confrontandosi con diverse personalità del settore. Oggi vive e lavora a Firenze.

A cura di Federica Fabrizi, la mostra viene inaugurata stasera alle 18:30. (ANSA).