Giorno Memoria: Modiano, finchè avrò vita parlerò a giovani

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - "Sono un sopravvissuto alla deportazione, avevo 14 anni quando sono stato mandato a Birkenau. Ho perso tutti quanti della mia famiglia ma in realtà ho perso in tutto 2000 persone, ossia quelle che facevano parte della piccola comunità ebraica di Rodi, da cui io provengo. Io rappresento ancora questa comunità. Fino a quando avrò forza e vita trasmetterò ai ragazzi quello che è stato. Ho fiducia e speranza in chi verrà dopo di noi". Lo ha detto Sami Modiano, 92 anni, testimone della Shoah, dopo aver visitato in anteprima con il ministro della Cultura Sangiuliano e il sindaco di Roma Gualtieri la mostra "L'inferno nazista. I campi della morte di Belzec, Sobibor e Treblinka" in programma a Roma dal 27 gennaio alla Fondazione Museo della Shoah. (ANSA).