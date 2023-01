Palestra legalità a Roma in locale sottratto a spacciatori

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - Una Palestra della legalità a San Basilio, quartiere che è una delle piazze di spaccio di Roma. È stata inaugurata oggi - in un locale sottratto proprio ai pusher - alla presenza del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, del ministro dello Sport e i giovani, Andrea Abodi, del capo della Polizia, Lamberto Giannini. La 'Palestra della Legalità', che sarà gestita dal Gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato, nasce da un protocollo di intesa siglato la scorsa primavera da Sport e Salute S.p.A. con il ministero dell'Interno con l'impegno di attivare collaborazioni in ambito sociale e sportivo. Qui, i ragazzi della zona, potranno imparare il pugilato dai poliziotti delle Fiamme Oro. "Posti come questo - ha detto Piantedosi- possono contribuire a dare una diversa rappresentazione dello sport, non un evento tribale di divisione cone quello di ieri a Pagani " È importante, ha aggiunto, "dare occasioni ai ragazzi anche in quartieri come questo. Speriamo che tra qualche anno da uno di loro possa arrivare una medaglia olimpica". (ANSA).