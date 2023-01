Madre e figlia trovate morte in un appartamento a Roma

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - Due donne sono state trovate prive di vita in una abitazione nel quartiere Primavalle a Roma. Ad allertare la polizia il figlio che non aveva da tempo notizie della madre e della sorella. La tragica scoperta è stata fatta in un appartamento di via Giulio Salvatori. Secondo una prima valutazione la madre, 83enne, sarebbe deceduta da almeno un mese, mentre la figlia, 54 anni, da alcuni giorni. Sui corpi non sono stati individuati segni di violenza. L'appartamento era in stato di abbandono. Disposta l'autopsia per accertare le cause del decesso. Indagano gli agenti del commissariato Primavalle.

