Sorprendente e deserta, la Capitale ritratta nel lockdown

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Da Piazza Venezia a Castel Sant'Angelo, fino a Piazza del Popolo, e poi il colle del Palatino e l'EUR, e ancora un'infinita rete di strade, vicoli e ponti deserti, in un viaggio nella Città Eterna dominato dal silenzio e dallo stupore, ma anche dall'inevitabile riflessione su quanto abbiamo vissuto nei mesi duri della pandemia: è la mostra "Roma silenziosa bellezza", in programma al Vittoriano dal 20 gennaio al 28 febbraio (Sala Zanardelli, ingresso gratuito), che presenta una selezione di immagini scattate nella Capitale durante il lockdown del 2020. Dopo un primo assaggio del progetto grazie al videomapping con il quale nei giorni scorsi sulla facciata di Palazzo Venezia una selezione di foto inedite di Roma si alternava a giochi di luce dalle 18.30 alle 23.30, ora nell'esposizione sarà possibile non solo tornare con la memoria ai giorni irreali del lockdown, ma anche osservare da vicino la bellezza e il fascino intramontabile della Capitale, attraverso il confronto delle varie epoche e delle diverse architetture ritratte con sguardi e angolazioni inedite. Oltre a stupire gli occhi con la bellezza di Roma, la mostra, patrocinata dal Comune, vuole tentare di promuovere anche una nuova concezione di città vivibile, di urbanistica e di mobilità sostenibile, e di possibili futuri paradigmi del vivere urbano, partendo dai bisogni dei cittadini e da un modello più a misura d'uomo. (ANSA).