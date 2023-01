Maltempo: mareggiata sul litorale, balneari preoccupati

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - È di nuovo critica, a detta dei balneari, la situazione sul litorale romano alle prese con una forte mareggiata e che, si prevede, potrà avere domani un'ulteriore intensificazione con onde fino a tre metri. Occhi puntati in particolare, dopo la mareggiata violenta del 21 e 22 novembre e quella di metà dicembre scorsi dice sulla costa di Fregene, Focene ed Ostia, dove si erano registrati danni a strutture balneari e nuova erosione.

Sotto la lente in particolare la costa di Fregene sud dove i balneari ("Siamo preoccupati in particolare per domani per via che la mareggiata sarà ancora più forte", riferisce uno dei titolari) più volte lanciato un sos e dove si attendono ancora che comincino i lavori veri e propri per la realizzazione della barriera soffolta di 800 metri, di cui era stato aperto il cantiere. Forze politiche dell'opposizione di centro destra hanno chiesto chiarimenti sul perché il cantiere della soffolta, che - si apprende - risulta sospeso, "si sia fermato". "Lavori fermi e nessuno sa il perché: il cantiere sembrerebbe essere stato fermato e questa è una notizia che ci mette in allarme, perché si tratta di lavori urgenti, rimandati per troppo tempo e che ora sono diventati improcrastinabili. Ma è ancora più grave perché, tra oggi e domani, è prevista una forte mareggiata che invaderà le nostre spiagge, già devastate dal maltempo invernale e che riceveranno il colpo di grazia. Eppure, il cantiere è completamente fermo e sono già andati via anche i mezzi che si stavano occupando dei lavori", afferma il consigliere comunale Roberto Severini. (ANSA).