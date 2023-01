Maxioperazione alla stazione Termini, impiegati 120 uomini

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Un'operazione straordinaria, con l'impiego di 120 uomini tra polizia, carabinieri e Guardia di Finanza, è in corso alla stazione Termini e nelle aree limitrofe con l'ausilio anche della Polizia locale. Lo si apprende da fonti del Viminale. I controlli, predisposti in seguito al comitato per l'ordine e la sicurezza dei giorni scorsi, proseguiranno anche nei prossimi giorni.

L'operazione anticipa l'avvio dei servizi straordinari di prevenzione e contrasto della criminalità a Roma, Milano e Napoli, programmati sulla base del più ampio Piano per la sicurezza delle tre città metropolitane definito a seguito della riunione del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi con i sindaci di Roma, Milano e Napoli, Roberto Gualtieri, Beppe Sala e Gaetano Manfredi, tenutasi lo scorso 16 dicembre. I servizi interesseranno inizialmente le principali stazioni cittadine per poi essere estesi nelle altre zone a più alto rischio di fenomeni di illegalità. (ANSA).