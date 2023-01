Auto:Rally Italia Talent 2022 al gran finale, è l'ora dei piloti

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - E' l'ora del gran finale per il Rally Italia Tanlent 2022. Un sfida tra piloti in erba tutta da vivere sul Circuito Internazionale di Viterbo che ospiterà la semifinale e la finale della nona edizione del Grande Fratello dei motori targato Aci, di cui Suzuki Swift Sport Hybrid è Auto Ufficiale. Dopo nove Selezioni regionali, dal 13 al 15 gennaio il tracciato laziale ospiterà l'atteso appuntamento nona edizione dedicata agli appassionati di Motorsport. Al termine delle nove selezioni regionali disputate lo scorso anno, l'Organizzazione ha convocato sulla pista laziale i 160 conduttori dimostratisi più talentuosi nelle categorie previste, tra cui 20 presenze in rosa, 20 under 16, 20 under 18, 40 under 23, 30 under 35, 20 over 35 e 10 disabili. Gli aspiranti rallisti, per i quali l'unico requisito richiesto è avere compiuto 14 anni, si confronteranno al volante di 7 Suzuki Swift Sport Hybrid, tutte equipaggiate con pneumatici Toyo Racing, dapprima per ottenere l'accesso alla finale e quindi per conquistare la possibilità di partecipare gratuitamente a una gara dei Campionati o dei Trofei titolati ACI Sport. In linea con il motto #rallypertutti, nello stesso fine settimana viterbese si svolgerà anche la finale dei protagonisti di Rally Italia Talent Ability, riservato agli appassionati con disabilità agli arti inferiori. Anch'essi si cimenteranno nelle prove di destrezza, con una Suzuki Swift Hybrid a cambio robotizzato modificata dalla piemontese HandyTech con comandi speciali, mettendo a dura prova sia la loro grande capacità di guida che la passione per il mondo delle corse. Un format ideale per i giovani, è interessante sottolineare come ACI Rally Italia Talent, iniziativa federale di ACI, sia riuscito a coinvolgere un gran numero di giovani e giovanissimi., Se gli Under 16 e gli Under 18 hanno rappresentato infatti rispettivamente l'1,94 e il 3,01% dei partecipanti, con ben il 42,95% dei "rittini" si è posizionato nella fascia di età compresa tra i 18 e i 25 anni.

Le iscrizioni per la 10^ edizione 2023 si apriranno online a fine mese. (ANSA).