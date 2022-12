AC Frosinone brinda a 2022, "anno di ripartenza"

(ANSA) - FROSINONE, 23 DIC - Il bilancio e la gestione 2022 dell'Automobile Club Frosinone si chiudono positivamente, ma è "soprattutto a livello istituzionale" che l'ente ha "ritrovato la sua tradizionale centralità nel panorama provinciale". Lo si legge in una nota del club, in cui si esprime soddisfazione da parte del presidente, Maurizio Federico, e della direttrice, Celestina Arduini.

I vertici dell'AC Frosinone hanno provato a sintetizzare l'anno trascorso nell'incontro con la rete di delegati che si è svolto a Frosinone lo scorso 16 dicembre per il brindisi natalizio e per salutare, dopo quasi quaranta anni di attività, il delegato Giuseppe Liberatori di Anagni. Tra i progetti e gli eventi degni di nota, la tappa provinciale di Ruote nella Storia che quest'anno ha toccato il Borgo di Atina (FR) a ottobre con decine e decine di auto d'epoca del club Aci Storico. Altra occasione da ricordare l'avvio dei corsi di guida sicura in collaborazione con ACI Vallelunga, tenuti dalla SafetyDriveSchool, nata in collaborazione tra Aci Frosinone e ASD Scuola Guida Sicura. Sempre su questo tema, un importante iniziativa è stato il Sara Safe Factor del 24 novembre al Centro Congressi Aci Sara di Vallelunga, in cui circa 200 studenti delle scuole superiori della provincia di Frosinone sono stati formati da Andrea Montermini e dagli esperti di ACI Sport e Vallelunga in una giornata totalmente gratuita coordinata dall'AC Frosinone. Come non sottolineare, infine, i tanti successi del Motorsport Ciociaro, a partire dalla seconda edizione della Cronoscalata Guarcino-Campocatino, il Rally di Roma che ha coinvolto in maniera importante il territorio provinciale, il Rally Terra di Argil, il Rally di Cassino-Pico, il Christmas Show di Ceccano, i due slalom di Santopadre e Città Veroli-Alatri. Tra gli appuntamenti fissi, anche quest'anno la tappa provinciale della manifestazione ACI Golf. (ANSA).