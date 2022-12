2022 intenso e ricco di eventi nella Tuscia per Ac Viterbo

(ANSA) - VITERBO, 21 DIC - Un intenso 2022 per l'Automobile Club Viterbo, presente sul territorio della Tuscia grazie a numerosi eventi.

La "Cronoscalata Lago-Montefiascone" quello principale, giunto alla sua venticinquesima edizione. Svolta regolarmente anche nel 2021 in piena emergenza Covid, la corsa delle auto storiche ha registrato ottimi numeri anche nel 2022: 110 gli iscritti registrati e 700 mila visualizzazioni in streaming della gara da Giappone, Qatar, Inghilterra, Francia, Belgio e altri paesi.

La Cronoscalata è stato il punto di partenza per una serie di attività promosse in tutto il territorio dall'Automobile Club Viterbo. Nel mese di luglio si è svolta una tre giorni sulla sicurezza stradale, TrasportAci all'interno della kermesse "A Tuscia birra" che si svolge ogni anno a Montefiascone, che ha visto coinvolti centinaia di adulti e ragazzi alle prese con simulatori di guida e percorsi alcoolemici sui monopattini. Il tema dell'evento ha consentito anche di approfondire la tematica della guida in stato di ebbrezza, grazie a un simulatore presente nello stand dell'ente viterbese.

Cresciuta anche la famiglia delle Autoscuole Aci a marchio Ready2go, che segue il consolidato metodo europeo di scuole guida, con l'ultimissimo modello di simulatore di guida con realtà virtuale che consente di fare vere simulazioni di guida, arrivando a ben 3 Scuole Ready2go sul territorio. Alla storica Scuola Giuda ACI di Viterbo si sono aggiunte l'Autoscuola Vulsinea di Bolsena e l'Autoscuola Speedy di Orte.

Chiude il calendario della attività l'evento "Ruote nella Storia", che si è svolto in tutto il territorio dell'Alta Tuscia il 30 ottobre. Il format promosso dal Club Aci Storico ha coinvolto i comuni di Marta, Bolsena, Proceno, Onano, Grotte di Castro, Gradoli e Montefiascone.

Ultima novità dell'anno che si sta chiudendo è l'adesione della Storica Asd Fatica Corse, come Club AciStorico. La sinergia tra il presidente Marco Mandola e Sandro Zucchi e Lino Rocchi, rispettivamente presidente e direttore dell'AC Viterbo, porterà l'attenzione dell'automobilismo storico su tutto il territorio provinciale. (ANSA).