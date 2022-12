Rifiuti: Ama,a Roma per Natale potenziato personale per raccolta

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - "Ama ha già predisposto per tutto il periodo Natalizio, anche grazie ad una costante interlocuzione con le organizzazioni sindacali, un rafforzamento del personale territoriale (operatori, autisti, tecnici e preposti) per fare fronte al consueto e fisiologico aumento della produzione di rifiuti". Lo sottolinea il Vice Direttore Generale di Ama Emiliano Limiti in merito alla situazione della raccolta dei rifiuti a Roma. "Tutti gli impianti di Ama e dei privati stanno lavorando regolarmente e come previsto. Non sussistono al momento criticità o problematiche nelle filiere della plastica, della carta e cartone - aggiungono -. Il servizio di raccolta risulta essere regolare nei vari quadranti cittadini e gli eventuali ed episodici accumuli di materiali presso alcune e circoscritte postazioni, generati anche a causa di conferimenti errati in particolare da parte di utenze non domestiche, sono comunque sanati nel breve periodo se necessario anche con giri supplementari - sottolinea Limiti -. Chiediamo ai cittadini massima collaborazione nel differenziare e conferire in maniera corretta gli imballaggi e tutte le varie frazioni". (ANSA).