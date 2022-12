Tranvia Termini-Aurelio e Metro C, in arrivo per Roma 1,8 mld

(ANSA) - ROMA, 08 DIC - "Nella giornata di ieri è arrivata un'altra bella notizia per la mobilità romana con l'approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del decreto che rende esigibile il finanziamento di 1,8 miliardi che servirà, tra le altre cose, per completare la tranvia Termini-Vaticano Aurelio e per proseguire la Metro C con la stazione di Piazza Venezia e la realizzazione della tratta T2, Venezia-Piazzale Clodio". Lo annuncia in un comunicato Eugenio Patanè, Assessore alla Mobilità di Roma Capitale. (ANSA).