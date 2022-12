Open day al Marco Simone verso la Ryder Cup

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - Il golf è per tutti nella casa della Ryder Cup. Domenica 11 dicembre (dalle ore 10:30 alle 15:30) al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (Roma), circolo che il prossimo anno ospiterà la 44esima edizione della Ryder Cup, l'appuntamento è sul "green". Da una parte un Open day, dall'altra una Pro-Am che vedrà in gara 20 squadre.

La "Road to Rome 2023" si arricchisce dunque di un altro appuntamento dopo il successo dello scorso ottobre a Villa Borghese. Una nuova iniziativa, quella organizzata dalla Federgolf, per avvicinare sempre più persone a uno sport coinvolgente e aggregante. Tra postazioni di prova e contest all'insegna dell'entusiasmo e del divertimento. Con il trofeo della Ryder Cup, presente per l'occasione, che sarà esposto in bella mostra. (ANSA).