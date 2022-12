Pnrr: per Roma 245 progetti,valore un miliardo e mezzo

(ANSA) - ROMA, 05 DIC - Sono 245 i progetti, per una somma totale di 1 miliardo e 431 milioni, che verranno realizzati dal Campidoglio con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. La somma sale a 2 miliardi e 619 milioni se si aggiungono i bandi della Città metropolitana e di altri enti collegati. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nel corso dell'audizione alla commissione capitolina sul Pnrr presieduta dal consigliere Giovanni Caudo di Roma futura. "A partire dal novembre 2021 Roma Capitale ha partecipato alla quasi totalità dei bandi a cui eravamo ammissibili, gli unici esclusi riguardano la Transizione digitale in virtù di importi irrisori. Il tasso di successo di Roma Capitale è vicino al 90 per cento. In totale ci sono 245 progetti per un miliardo e 431 milioni gestiti da Roma Capitale. La cifra sale a 2 miliardi e 619 milioni se si aggiungono i bandi di Città metropolitana e altri enti collegati", ha spiegato Gualtieri. (ANSA).