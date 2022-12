Pallavolo: Europeo Volley 2023 parte da Roma con Italia-Belgio

(ANSA) - ROMA, 05 DIC - I campioni del mondo e d'Europa allenati da Ferdinando De Giorgi esordiranno nella prossima rassegna continentale il 28 agosto al Foro Italico di Roma contro il Belgio. È questa la partita con la P maiuscola attesa da 4 anni, cioè da quel confronto tra Italia e Giappone che sempre al Foro Italico - all'aperto, sotto il cielo stellato della Città Eterna - inaugurò il Mondiale maschile del 2018. Gli azzurri affronteranno successivamente l'Estonia e la Serbia a Perugia il 31 agosto e il 1 settembre, per poi trasferirsi ad Ancona dove il 4 e 6 settembre se la vedranno con Svizzera e Germania. "Sarà l'entusiasmo di Roma ad accogliere l'Italia campione del mondo in questa nuova avventura - le parole di Andrea Burlandi, presidente della FIPAV Lazio - per una sfida dal grande fascino che potrà regalare spettacolo agli appassionati del nostro territorio". "I romani già non vedono l'ora - ha aggiunto Claudio Martinelli, presidente della FIPAV Roma - siamo al lavoro per rendere indimenticabile questo evento. Il Foro Italico sarà una bolgia di passione per permettere a Giannelli e compagni di cominciare nel modo giusto l'Europeo".

Il calendario degli azzurri nella pool A 28/8 Roma: Belgio - Italia 31/8 Perugia: Estonia - Italia 1/9 Perugia: Serbia - Italia 4/9 Ancona: Italia - Svizzera 6/9 Ancona: Germania - Italia Le pools si giocheranno con la formula del round robin, al termine della quale le prime quattro classificate di ogni girone accederanno agli ottavi di finale. (ANSA).