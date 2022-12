Lotito su rateizzazione tasse 'norma per sport'

(ANSA) - ROMA, 05 DIC - "Non c'è una norma per il calcio, ma per lo sport italiano". Lo ha detto Claudio Lotito, presidente della Lazio e senatore di Forza Italia parlando dell'emendamento per rateizzazione le tasse dei club di Serie A a margine del Premio Colalucci a Roma.

"Prima di tutto, nessun club ha debiti fino al 22 dicembre - precisa Lotito - Nessuna attività sportiva ha ricevuto un ristoro. I due governi, quello Draghi e quello Conte, non hanno dato soldi allo sport italiano, mentre è stato dato un miliardo a fondo perduto al cinema". Poi a chi gli chiede del suo lavoro in Senato per l'emendamento risponde: "Non c'è la mia firma, e in commissione bilancio ci deve ancora arrivare". (ANSA).