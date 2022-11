Maltempo: al via pulizia della darsena al porto di Fiumicino

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - Al via l'intervento di pulizia dello specchio d'acqua della darsena portuale di Fiumicino dopo l'ultima mareggiata che ha trascinato rifiuti di ogni genere, come tronchi, canne, plastica, che possono anche rappresentare un pericolo per le manovre delle imbarcazioni ormeggiate.

"Su richiesta e con il coordinamento degli uffici Tutela Ambientale - afferma l'assessore all'ambiente Roberto Cini - l'Autorità Portuale, che ha la competenza della darsena, ha messo in moto i sommozzatori, il circolo velico, la cooperativa per permettere che i mezzi dell'Ati possano intervenire e procedere con la bonifica". L'assessorato ai Lavori Pubblici che ha provveduto a spostare, temporaneamente, i dissuasori su viale Traiano per consentire le manovre di accesso ai mezzi necessari.

Negli ultimi giorni forze politiche di opposizione avevano chiesto con urgenza un intervento di ripristino del decoro nella darsena. (ANSA).