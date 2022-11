Roma: Karsdorp continua a disertare gli allenamenti

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - Rick Karsdorp continua a disertare gli allenamenti della Roma. Dopo non essersi presentato alla ripresa di ieri a Trigoria, anche questa mattina il calciatore non ha risposto alla convocazione per la seduta mattutina, alla vigilia della partenza del club per il Giappone, dove resterà una settimana per una tournée. La rottura fra l'esterno olandese e la società sembra ormai definitiva. (ANSA).