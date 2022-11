Blanco nel 2023 suonerà a San Siro e all'Olimpico di Roma

(ANSA) - MILANO, 17 NOV - Il vincitore di Sanremo Blanco suonerà per la prima volta negli stadi: il 4 luglio all'Olimpico di Roma e il 20 luglio a San Siro, a Milano.

Blanco è reduce dal successo del Blu Celeste Tour: 35 date e 35 sold out, con oltre 350.000 biglietti venduti. Oltre alle date negli stadi, prodotti da Vivo Concerti e Friends and Partners, l'artista annuncia anche la lavorazione di un nuovo album dopo il disco d'esordio 'Blu Celeste'.

Le prevendite dei biglietti per i concerti saranno disponibili da domani alle 18.00 su https://www.vivoconcerti.com e https://www.friendsandpartners.it e da mercoledì 23 novembre alle 11 anche nei punti vendita autorizzati.