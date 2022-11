Superbonus: nel Lazio quasi 10% progetti per 5 miliardi

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - Il Lazio assorbe quasi il 10% dei progetti edilizi avviati a livello nazionale con il Superbonus per un valore di oltre 5 miliardi di euro e una spinta all'occupazione del comparto. Secondo quanto si legge nel rapporto sull'economia regionale della Banca d'Italia "poco meno della metà degli investimenti riguarda i condomini, per un importo medio di 753 mila euro (594 mila euro in Italia). La quasi totalità delle imprese delle costruzioni rilevate nel Sondaggio della Banca d'Italia ha risposto che una quota di produzione significativa è riconducibile al Superbonus; la stessa valutazione è stata espressa per i prossimi sei mesi da una percentuale di imprese analoga". La crescita del comparto, che aveva subito una forte crisi negli anni scorsi, ha spinto l'occupazione del settore nella regione (+21,6% nel primo semeestre). (ANSA).