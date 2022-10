Nei Musei Civici di Roma arriva Lab For Family

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Un'idea di museo come spazio aperto a sostegno di un concetto di apprendimento alternativo basato non solo sull'esperienza individuale ma allargato anche alla condivisione familiare. Su questo ruota Lab For Family, il progetto didattico promosso da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e realizzato da Zètema Progetto Cultura, in programma ogni fine settimana dal 5 novembre al 18 dicembre. Otto appuntamenti che porteranno le attività didattiche interattive all'interno di quattro musei del sistema Musei Civici: il Casino nobile e la Casina delle civette dei musei di Villa Torlonia, la Centrale Montemartini e il museo Pietro Canonica.

Sedi del vasto patrimonio storico artistico della città, in cui si custodiscono tesori preziosi e aneddoti senza tempo, gli spazi coinvolti diverranno luoghi d'eccezione aperti a nuove avventure, esperienze, giochi da vivere in famiglia. A comporre la platea ideale dell'ampia programmazione intergenerazionale, saranno infatti nonni e nipoti, genitori e figli, chiamati finalmente a vivere l'esperienza didattica fianco a fianco, con un dialogo profondo tra le rispettive conoscenze e la condivisione di emozioni differenti.

Saranno quattro le tipologie di attività a prendere il via dal 5 novembre, ciascuna ispirata alle caratteristiche del museo ospitante e ideata per mettere in forte connessione i partecipanti con il vasto patrimonio che essi conservano. La quota di partecipazione a ogni singolo laboratorio è di 10 euro a persona a cui si aggiunge il costo del biglietto di ingresso al museo (secondo tariffazione vigente, gratuito con la MIC Card). Per partecipare alle iniziative è necessario prenotarsi e pre-acquistare le rispettive quote allo 060608 (tutti i giorni, ore 9-19). Il numero massimo di capienza per ogni iniziativa è di 20 partecipanti. L'appuntamento per loro è davanti all'ingresso del museo. Info: www.museiincomuneroma.it (ANSA).