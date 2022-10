Vaticano: il 15-16 ottobre quinta Giornata delle Catacombe

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 06 OTT - In occasione del 18/o Centenario dalla morte di papa Callisto (218-222), la Giornata delle Catacombe, giunta quest'anno alla sua quinta edizione, ha come tema "Callisto e l'invenzione delle catacombe". A quel Pontefice, infatti, si legano il primo cimitero ufficiale della Chiesa di Roma, sulla via Appia Antica, che da lui prende il nome, e la catacomba di Calepodio sulla via Aurelia, dove fu sepolto e che sarà uno dei monumenti visitabili in occasione della Giornata.

La manifestazione, prevista per il 15 e 16 ottobre - spiega la Pontificia Commissione di Archeologia Sacra - "intende proporre una serie di percorsi attraverso le testimonianze archeologiche e artistiche sia per sottolineare la centralità della figura di Callisto, sia soprattutto per far ripercorrere ai visitatori le tappe che hanno portato alla nascita e allo sviluppo dei cimiteri sotterranei". (ANSA).