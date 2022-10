La nobel Ernaux in Italia a Festa di Roma e ad Archivio Aperto

(ANSA) - ROMA, 06 OTT - Annie Ernaux, la scrittrice francese che ha appena vinto il Nobel per la letteratura 2022, sarà in Italia nei prossimi giorni. Alla Festa del cinema di Roma è attesa il 22 ottobre per la prima italiana del documentario Les Annees Super-8, il suo primo film realizzato a partire dai filmini di famiglia girati con il marito, già applaudito alla Quinzaine des Realisateurs a Cannes. Lo annuncia il festival su twitter: "Congratulazioni a #AnnieErnaux Premio Nobel per la Letteratura 2022! La aspettiamo il 22 ottobre a #RoFF17, assieme al figlio David Ernaux-Briot, per la prima del documentario "Les Années Super-8", presentato nella sezione Proiezioni Speciali".

L'82enne autrice di Una vita di donna, Memorie di ragazza, Gli anni, poi chiuderà la 15/a edizione di Archivio Aperto, in programma a Bologna dal 20 al 24 ottobre prossimi, la manifestazione di Home Movies - Archivio Nazionale del Film di Famiglia di Bologna dedicato alla riscoperta del patrimonio cinematografico privato e sperimentale. Annie Ernaux incontrerà il pubblico anche martedì 25 ottobre alle 18.00 nella Piazza Coperta della Biblioteca Salaborsa (piazza del Nettuno, 3): l'evento inaugura una nuova sezione del programma di Archivio Aperto, dedicata al rapporto tra memorie scritte e filmate.

