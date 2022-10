Si chiude 'Roma storia festival', successo di pubblico

(ANSA) - ROMA, 04 OTT - Oltre 1.500 persone in presenza nelle tre serate del Festival e altre 4mila collegate in streaming.

Sono i numeri del grande successo di partecipazione del "Roma Storia Festival - Anteprima" che si è svolto dal 30 settembre al 2 ottobre 2022 nella cornice di Piazza di Pietra. L'evento è stato promosso e organizzato dalla Camera di Commercio di Roma, ideato e progettato dagli Editori Laterza con il patrocinio di Roma Capitale Assessorato alla Cultura.

Nove appuntamenti gratuiti e una maratona di tre ore per ciascuna serata, con alcuni dei più autorevoli storici italiani: sono intervenuti Andrea Giardina, Andrea Carandini, Alessandro Barbero, Francesca Cenerini, Amedeo Feniello, Eva Cantarella, Andrea Riccardi, Alessandra Tarquini e Luciano Canfora.

Il tema della manifestazione è stato "il mondo a Roma" e per tre giorni il pubblico è stato accompagnato in un coinvolgente viaggio nel tempo che ha mostrato come la nostra Capitale sia, da sempre, palcoscenico della Storia del mondo.

"Abbiamo voluto chiamare questa edizione 'Anteprima' - spiega il presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti - come piccolo segno di prudenza, ma questi tre giorni ci hanno detto che le cose sono andate davvero molto bene, oltre ogni nostra più ottimistica previsione. Le migliaia di persone che ci hanno seguito dal vivo e in streaming sono la conferma del grande interesse per la storia in generale e per quella della nostra città in particolare. Una tale partecipazione e attenzione ci ha davvero gratificato e riempito il cuore aprendo riflessioni positive su eventuali prossime edizioni. Ringrazio, davvero in maniera non formale, gli storici che sono intervenuti con lezioni di altissimo profilo e Marta Bulgherini che ha condotto le tre serate con grande passione e professionalità".

L'editore Giuseppe Laterza aggiunge "il successo della manifestazione conferma che la qualità del racconto e della riflessione storica trova un numero crescente di persone interessate nel nostro Paese. Insieme alla Camera di Commercio di Roma, nelle prossime settimane, inizieremo a pensare al futuro". (ANSA).