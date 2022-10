Serie A: Inter-Roma 1-2

(ANSA) - ROMA, 01 OTT - Roma batte Inter 2-1 (1-1) in uno degli anticipi dell'8/a giornata del campionato di calcio di Serie A disputato sul terreno dello stadio Giuseppe Meazza di Milano. I gol: nel primo tempo per i padroni di casa Dimarco al 30' e per gli ospiti Dybala al 39'; nel secondo tempo Smalling per la Roma al 30'. (ANSA).