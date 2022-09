Maltempo:Anas,per alberi caduti chiusa per 8 ore statale Aurelia

(ANSA) - ROMA, 28 SET - Per la caduta di alberi sulla carreggiata la strada statale Aurelia è rimasta chiusa in entrambe le direzioni per circa 8 ore, al chilometro 38,700 nei pressi di Marina di San Nicola.

Lo comunica l'Anas spiegando che gli alberi erano caduti sulla carreggiata. Sono intervenuti squadre Anas, Vigili del fuoco e forze dell'ordine. La chiusura è avvenuta poco dopo le 11 e la riapertura alle 19.30. (ANSA).